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1 час назад

“Были на вечеринке”: Маск пролил свет на отношения с женой основателя Google

Мира Маркина

Издание Wall Street Journal нашло причину отказа сооснователя Google Сергея Брина от инвестиций в бизнес Илона Маска. Источники деловой газеты утверждают, что ссора между друзьями произошла из-за романа основателя SpaceX и супруги Брина, Николь. Однако Маск поспешил опровергнуть слухи.

Согласно статье WSJ, романтическая связь между бизнесменом и супругой сооснователя Google возникла в декабре прошлого года. А уже в январе на одной из вечеринок Илон Маск горячо просил прощения у друга, встав на колено. Несмотря на принятые извинения, восстанавливать дружеские отношения Сергей Брин не спешит.

СМИ узнали о романе Маска с женой основателя Google

Слухи о романе с Николь Шанахан Илон Маск опроверг в своем Твиттер-аккаунте:

“Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и вчера вечером были вместе на вечеринке! За три года я видел Николь всего два раза, и оба раза в окружении множества других людей. Ничего романтического”.

Ранее “Рамблер” писал о том, что у Илона Маска тайно родились близнецы.

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