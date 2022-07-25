Издание Wall Street Journal нашло причину отказа сооснователя Google Сергея Брина от инвестиций в бизнес Илона Маска. Источники деловой газеты утверждают, что ссора между друзьями произошла из-за романа основателя SpaceX и супруги Брина, Николь. Однако Маск поспешил опровергнуть слухи.
Согласно статье WSJ, романтическая связь между бизнесменом и супругой сооснователя Google возникла в декабре прошлого года. А уже в январе на одной из вечеринок Илон Маск горячо просил прощения у друга, встав на колено. Несмотря на принятые извинения, восстанавливать дружеские отношения Сергей Брин не спешит.
Слухи о романе с Николь Шанахан Илон Маск опроверг в своем Твиттер-аккаунте:
“Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и вчера вечером были вместе на вечеринке! За три года я видел Николь всего два раза, и оба раза в окружении множества других людей. Ничего романтического”.
Ранее “Рамблер” писал о том, что у Илона Маска тайно родились близнецы.