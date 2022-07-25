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1 час назад

64-летняя Шэрон Стоун снялась топлес и восхитила фанатов

Lenta.ru

Американская актриса Шэрон Стоун снялась топлес и восхитила фанатов. Соответствующее фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя Шэрон Стоун снялась топлес и восхитила фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенном кадре 64-летняя знаменитость позирует перед камерой без купального топа в плавках с анималистическим принтом зеленого цвета. При этом на плечи звезды кинокартины «Основной инстинкт» накинуто полотенце, которое прикрывает обнаженную грудь.

Поклонники восхитились фигурой Стоун и принялись ей писать комплименты в комментариях под публикацией, которая набрала почти 70 тысяч лайков.

«Красотка!», «Шикарная женщина», «Вот это естественная красота», «Великолепная фотография и великолепная женщина на ней», «Невероятное тело в такие годы! Мне бы такую», — высказывались они.

Звёзды,Шэрон Стоун,
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