Эмин объяснил, почему прекратил общаться с Крутым

Музыкант и предприниматель Эмин в интервью Надежде Стрелец заявил, что у него нет конфликта с продюсером Игорем Крутым. По его словам, они просто прекратили общаться из-за денежного спора.

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"Мы и не ссорились. Мы просто не общаемся. Мне жалко, что мы утратили с ним отношения",

- заявил Эмин.

По его словам, он всегда относился к Крутому с большим уважением, так как продюсер был "старшим примером" для музыканта. Певец уверяет, что несмотря на разногласия, он с теплотой относится к бывшему товарищу. Эмин заверил, что до сих пор общается с некоторыми членами семьи Крутого.

Речь идет о ссоре из-за финансирования одной из крупных музыкальных премий. Тогда Эмин заявил, что Крутой взял $1,5 млн у Михаила Гуцериева на организацию мероприятия. В свою очередь продюсер заверил, что не делал этого.