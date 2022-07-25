Где сейчас звезда девяностых Лариса Черникова

В середине 1990-х песни Ларисы Черниковой были невероятно популярны: их без устали крутили по радио, исполнительница принимала участие во многих музыкальных программах, регулярно выходили новые клипы. И всегда Лариса улыбалась. Казалось, у молодой певицы все в жизни складывается легко и удачно. Но оказалось, что это вовсе не так. Гибель мужа, огромные долги, угрозы — лишь часть того, что пришлось пережить исполнительницы. Почему Лариса Черникова в начале 2000-х пропала с экранов и что сейчас происходит в жизни певицы, читайте в материале «Рамблера».

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Лариса появилась на свет в 1974 году в Курске, ее родители разошлись, когда девочке не исполнилось еще и года, воспитанием дочери занималась мама-пианистка. В возрасте 6 лет девочка с мамой переехала в Москву, где пошла в общеобразовательную и музыкальную школы. Лариса пела в составе ансамбля «Русская песня» Надежды Бабкиной, а после окончания музыкальной школы поступила в училище имени Гнесиных. Правда, вскоре девушка сменила его на Институт культуры.

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О сольной карьере Лариса, конечно, мечтала, но понимала, что пробиться на сцену довольно сложно. Помог ей в этом первый супруг Андрей Черников. Девушка вышла замуж за бизнесмена в 1993 году, они были знакомы с детства, дружба в итоге переросла в крепкие чувства.

Именно Андрей проспонсировал первые шаги супруги на пути к вершинам музыкальной карьеры, став, по сути, ее продюсером. В 1995 году Черникова выпустила свой первый альбом «Одинокий волк», вслед за ним через год вышел второй диск «Подари мне ночь». Он сделал имя певицы популярной.

Но в то же время, как исполнилась мечта Ларисы о славе, в ее жизни случилась трагедия: погиб ее муж. Андрея Черникова нашли мертвым на могиле его отца. По одной из версий, мужчина был застрелен криминальными авторитетами, согласно второй — покончил с собой. Во вторую Лариса никогда не верила: муж был правшой, а пуля, унесшая его жизнь, была выпущена в левый висок. Так или иначе, убийц Андрея не нашли.

После гибели супруга Ларисе пришлось столкнуться с очень серьезными проблемами. Объявились люди, заявившие, что у Андрея остались огромные долги. Черниковой пришлось продать машину, дом, бизнес мужа, чтобы элементарно не бояться за свою жизнь. Лариса вернулась жить к маме. Девушке исполнился всего 21 год.

При этом творческую деятельность Лариса продолжала. В 1997 году вышел ее третий альбом «Тайна». Песня «Я люблю тебя, Дима» стала настоящим хитом. А композицию «Кто?» Черникова посвятила погибшему мужу.

Следующий альбом певицы вышел в 1999 году, а затем Черникова стала гораздо реже появляться на телевидении и принимать участие в различных передачах. Певица объясняла это очень плотным графиком: она много гастролировала и на новые съемки и записи в студии просто не хватало времени.

Через пару лет такого ритма жизни Черникова решила взять паузу в карьере и уехала в Таиланд. В 2000 году Лариса познакомилась там с итальянцем Джеймсом Фиоре, вышла за него замуж и осталась жить в Таиланде. В 2005 году у пары родился сын и семья переехала жить на ранчо в Техасе. Там Черникова доила коз и коров, занималась разведением кур, полностью посвятив себя мужу и сыну. Но счастливым брак певицы назвать было нельзя: Джеймс стал запойным алкоголиком и в 2013 году Лариса с мужем развелась.

Было еще несколько попыток воплотить в жизнь мечту о счастливой семейной жизни, но все они оканчивались разочарованием.

В 2017 году Черникова выпустила альбом «Закон ОМ», в котором записала мантры на санскрите. Три года спустя певица сыграла небольшую роль в фильме «Веселые гастроли на Черном море».