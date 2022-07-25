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3 часа назад

«Сними бюстгальтер»: что пришлось пережить Кейт Мосс в начале карьеры

На протяжении карьеры одна из самых известных британских моделей Кейт Мосс придерживалась правила — «Never complain, never explain» («никогда не жалуйся и ничего не объясняй»). Звезда не рассказывала о том, с чем ей пришлось столкнуться во время работы моделью. Однако на радиопрограмме Desert Island Discs она разоткровенничалась. О чем вспомнила звезда, читайте в материале «Рамблера».

«Сними бюстгальтер»: что пришлось пережить Кейт Мосс в начале карьеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время интервью Кейт Мосс рассказала, как сбежала с одной из своих съемок.

«У меня был ужасный опыт, когда я снималась для каталога белья. Мне было всего 15. Фотограф попросил, чтобы я сняла свой топ, я это сделала. Но тогда я очень стеснялась своего тела. Затем он сказал: «Сними лифчик». Но тут я почувствовала, что что-то не так, поэтому взяла свои вещи и убежала. Думаю, это обострило мои инстинкты»,

— поделилась модель.

Legion-media

Звезда также рассказала об одной из своих съемок для журнала The Face. Тогда Мосс было 16 лет, она работала вместе с британским фотографом Коринн Дэй на пляже Камбер-Сэндс.

«Я очень стеснялась своего тела. Как-то она сказала: «Если ты не снимешь свой топ, я не стану снимать тебя для Elle». И я заплакала. Это болезненно, потому что она была моей лучшей подругой, и я действительно любила ее, но с ней было очень непросто работать»,

— вспомнила Кейт

«Но… фотографии потрясающие, так что она получила то, что хотела. Я страдала из-за них, но в конце концов они принесли мне много пользы, правда. Они изменили мою карьеру»,

— заключила модель.

Напомним, Кейт Мосс — одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. В 14 лет ее в аэропорту Нью-Йорка заметила директор агентства «Сторм» Сара Дукас, которая и пригласила Мосс попробовать себя в качестве модели. И уже через два года Кейт появилась на обложке журнала Face.

В 2007 году журнал Time назвал ее одной из «100 самых влиятельных людей в мире».

Звёзды,Кейт Мосс,
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