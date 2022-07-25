Эмин откровенно рассказал о ссоре с Крутым

“К Игорю Яковлевичу я всегда относился с большим уважением. Он всегда был старшим примером для меня. И до сих пор, несмотря на наши разногласия, я продолжаю к нему относиться достаточно тепло. У меня есть свои какие-то обиды, у него, наверняка, свои на меня”, – отметил артист.