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2 часа назад

Эмин откровенно рассказал о ссоре с Крутым

Мира Маркина

Исполнитель Эмин Агаларов и продюсер Игорь Крутой дружили семьями. Однако несколько лет назад их дороги разошлись. Почему это произошло, Эмин впервые откровенно рассказал в интервью Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Эмин откровенно рассказал о ссоре с Крутым
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам артиста, недопонимание возникло во время подготовки мероприятия в честь одной из музыкальных премий. Эмин раскрыл, то Игорь Крутой получил от Михаила Гуцериева более миллиона долларов на организацию события. Слова исполнителя знаменитый продюсер не подтвердил и назвал “не соответствующими действительности”. Конфликт на материальной почве рассорил друзей.

Эмин признался, что жалеет о случившемся, однако не чувствует ненависти по отношению к бывшему другу.

“К Игорю Яковлевичу я всегда относился с большим уважением. Он всегда был старшим примером для меня. И до сих пор, несмотря на наши разногласия, я продолжаю к нему относиться достаточно тепло. У меня есть свои какие-то обиды, у него, наверняка, свои на меня”, – отметил артист.

Собеседник Надежды Стрелец подчеркнул, что как таковой вражды между ним и Игорем Яковлевичем нет. Если коллеги пересекаются, то могут спокойно поприветствовать друг друга.

Ранее “Рамблер” рассказывал о том, какой позор пережила Кейт Мосс в начале карьеры.

Звёзды,Эмин Агаларов,Михаил Гуцериев,Игорь Крутой,Кейт Мосс,
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