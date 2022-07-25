Американский актер и музыкант Джонни Депп подал апелляцию на решение суда по делу о клевете против бывшей супруги Эмбер Херд. Об этом сообщает Deadline.
Апелляция была подана в ответ на аналогичный шаг Херд. Актриса попросила обжаловать решение суда присяжных штата Вирджиния о выплате Деппу 10 миллионов долларов. Звезда «Пиратов Карибского моря», в свою очередь, добивается отмены решения, по которому он должен бывшей жене 2 миллиона долларов.
По информации издания, Депп был удовлетворен вердиктом суда, посчитав его справедливым. Согласно приговору, экс-супруга должна выплатить артисту 10,3 миллиона долларов. Однако после того, как звезда «Аквамена» захотела продолжить судебное разбирательство, музыкант решил подать ответную апелляцию, чтобы суд рассмотрел доводы обеих сторон.