Гагарина рассказала, как избежать теплового удара

Зачастую знаменитости вынуждены работать под открытым небом не только теплыми летними вечерами. Порой музыкальные фестивали проходят и в самый разгар жары и выступающим на сцене артистам приходится непросто. Как избежать теплового удара решила рассказать своим поклонникам Полина Гагарина. Знаменитость стала участницей VK FEST, поделившись с фанатами скромным снимком в телеграм-канале. В кадре видно, что Полина стоит на сцене в облегающем фигуру черном платье с довольно смелыми вырезами в районе груди и на спине. Также наряд привлекал внимание высокими разрезами на подоле и отсутствием на Гагариной бюстгальтера. Впрочем, в жаркую погоду отказ от белья вполне оправдан. Кроме того, на сцене в самый солнцепек Полина позировала без микрофона, что говорило скорее о репетиции предстоящего выступления на фестивале, чем о самом номере. А чтобы поклонники не переживали за ее здоровье, Гагарина написала как справляется с жарой, дав заодно подписчикам полезный лайфхак.