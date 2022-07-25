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4 часа назад

Полина Гагарина рассказала, как избежать теплового удара

Eva.ru

Полина Гагарина рассказала о полезной привычке, помогающей ей избежать теплового удара во время выступления и репетиций под открытым небом.

Гагарина рассказала, как избежать теплового удара
Фото: Eva.ruEva.ru

Зачастую знаменитости вынуждены работать под открытым небом не только теплыми летними вечерами. Порой музыкальные фестивали проходят и в самый разгар жары и выступающим на сцене артистам приходится непросто. Как избежать теплового удара решила рассказать своим поклонникам Полина Гагарина. Знаменитость стала участницей VK FEST, поделившись с фанатами скромным снимком в телеграм-канале. В кадре видно, что Полина стоит на сцене в облегающем фигуру черном платье с довольно смелыми вырезами в районе груди и на спине. Также наряд привлекал внимание высокими разрезами на подоле и отсутствием на Гагариной бюстгальтера. Впрочем, в жаркую погоду отказ от белья вполне оправдан. Кроме того, на сцене в самый солнцепек Полина позировала без микрофона, что говорило скорее о репетиции предстоящего выступления на фестивале, чем о самом номере. А чтобы поклонники не переживали за ее здоровье, Гагарина написала как справляется с жарой, дав заодно подписчикам полезный лайфхак.

«Напоминаю, что воду надо пить в такую жару каждые 15 минут, чтобы избежать теплового удара!»,

— написала под снимком знаменитость.

Напомним, что на том же фестивале Лолита Милявская тоже появилась на сцене без белья. Однако платье она выбрала не черное, как Полина, а белоснежное.

Звёзды,Лолита Милявская,Полина Гагарина,
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