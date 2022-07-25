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1 час назад

Варнава напугала фанатов новым видео в соцсетях

Мира Маркина

Звезда КВН и экс-участница шоу Comedy Woman активно ведет странички в социальных сетях. Однако последний ролик, выложенный артисткой, напугал ее поклонников.

Варнава шокировала фанатов новым видео в соцсетях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Екатерина Варнава появилась в кадре в белом платье длины мини и черных “казаках”. В таком образе звезда дефилировала по улицам города.

Кадр из видео

И хотя ролик стал популярным, многие подписчики 37-летней юмористки выразили беспокойство* относительно сильной худобы кумира.

“Ну очень худая, действительно аж выкрутило”; “Очень хочется покормить)”; “Бухенвальд отдыхает”; “Так и исчезнуть не долго”, – писали фолловеры.

*орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены.

Ранее “Рамблер” рассказывал о главных ошибках, которые допускают все худеющие.

Звёзды,Екатерина Варнава,
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