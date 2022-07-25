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4 часа назад

Эмин Агаларов рассказал о возвращении к бывшей супруге

Мира Маркина

Известный музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов развелся со своей супругой Аленой Гавриловой в 2020 году, однако уже спустя год начали появляться слухи о воссоединении пары. В интервью Надежде Стрелец Агаларов признался, что они с бывшей женой действительно помирились.

Эмин Агаларов рассказал о возвращении к бывшей супруге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это правда. Мы снова вместе. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Уже больше года мы вместе. В тайне ничего не держали, просто нас особо никто не спрашивал», — рассказал Эмин.

Поклонники артиста заподозрили воссоединение семьи еще в конце 2021 года, когда тот появился на презентации своего нового проекта в компании Алены.

Ранее Рамблер рассказывал, что Эмин Агаларов рассказал о ссоре с Игорем Крутым.

Звёзды,Видео,Эмин Агаларов,
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