Эмин Агаларов рассказал о возвращении к бывшей супруге

Известный музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов развелся со своей супругой Аленой Гавриловой в 2020 году, однако уже спустя год начали появляться слухи о воссоединении пары. В интервью Надежде Стрелец Агаларов признался, что они с бывшей женой действительно помирились.
«Это правда. Мы снова вместе. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Уже больше года мы вместе. В тайне ничего не держали, просто нас особо никто не спрашивал», — рассказал Эмин.
Поклонники артиста заподозрили воссоединение семьи еще в конце 2021 года, когда тот появился на презентации своего нового проекта в компании Алены.
Ранее Рамблер рассказывал, что Эмин Агаларов рассказал о ссоре с Игорем Крутым.