«Уже нет сил»: Лера Кудрявцева рассказала о своем состоянии

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в отпуск в Болгарию. Однако вместо того, чтобы отдыхать на морских пляжах, Лера была вынуждена самоизолироваться. Причина этого – коронавирус, которым Кудрявцева заразилась во время поездки. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками, как в этот раз протекала болезнь.

В своем аккаунте в Инстаграме (запрещен в РФ) Лера рассказала, что почувствовала сильную усталость после прилета в Болгарию. Телеведущая списала это на перелеты, но на следующий день ситуация усугубилась. В итоге Кудрявцева вместо отдыха на берегу моря просидела на самоизоляции 12 дней, а единственным курортным развлечением был выход на балкон.

Свой рассказ Кудрявцева иллюстрировала своим тестом на ковид с негативным результатам. Но теперь, когда болезнь отступила, и можно смело отправляться на море, у нее уже не осталось сил. Однако позднее она опубликовала в сториз несколько видеороликов, на которых Лера отдыхает на берегу и прогуливается по пляжу.