Гогунский пошел на мировую с бывшей женой в деле об алиментах

Споры и конфликты между бывшими супругами Виталием Гогунским и Ириной Маирко не утихали довольно долго и, наконец, вопрос с алиментами на несовершеннолетнюю дочь решился, об этом рассказали 5-tv.ru.
Пресс-служба Щербинского суда рассказала каналу о том, что делопроизводство было прекращено.
«Вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с заключением сторонами мирового соглашения и утверждения его судом», — сообщили в пресс-службе суда.
Сами экс-супруги комментировать ситуацию пока не стали.
Ранее Рамблер рассказывал, почему Маирко подала в суд на Гогунского.