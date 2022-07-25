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1 час назад

Гогунский пошел на мировую с бывшей женой в деле об алиментах

Мира Маркина

Споры и конфликты между бывшими супругами Виталием Гогунским и Ириной Маирко не утихали довольно долго и, наконец, вопрос с алиментами на несовершеннолетнюю дочь решился, об этом рассказали 5-tv.ru.

Гогунский пошел на мировую с бывшей женой в деле об алиментах
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Пресс-служба Щербинского суда рассказала каналу о том, что делопроизводство было прекращено.

«Вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с заключением сторонами мирового соглашения и утверждения его судом», — сообщили в пресс-службе суда.

Сами экс-супруги комментировать ситуацию пока не стали.

Ранее Рамблер рассказывал, почему Маирко подала в суд на Гогунского.

Звёзды,Ирина Маирко,Виталий Гогунский,
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