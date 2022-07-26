Гузеева выставила Удовиченко в непотребном виде

Лариса Удовиченко считается легендой отечественного кинематографа. Однако при всей своей популярность и известности прославленная актриса ведет довольно закрытый образ жизни, который внезапно рассекретила Лариса Гузеева.

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Лариса Удовиченко прославилась благодаря игре в театре и кино. Когда-то актриса была частой гостьей различных мероприятий, оказываясь в объективе камер журналистов, снималась на телевидении, давала интервью. Однако в последнее время артистка ушла в тень.

О том, что сейчас происходит с Ларисой Удовиченко, почти ничего неизвестно. Ходят даже слухи, что она давно покинула Россию и теперь живет за границей. Когда-то о ней много рассказывал актер Станислав Садальский. С Удовиченко они приятельствовали. Но недавно между ними пробежала черная кошка, что стало причиной ссоры, неизвестно. Сам Садальский предпочитает на эту тему не распространяться, но ясно дает понять, что очень огорчен сложившейся ситуацией.

Между тем завесу тайны, как сейчас живет Лариса Удовиченко, раскрыла ее коллега и тезка Лариса Гузеева. На своей официальной страничке в социальной сети «Инстаграм*» она опубликовала несколько видео, на которых запечатлела знаменитую артистку. Две Ларисы в компании приятельниц оказались в доме недалеко от моря, угостились тортом «наполеоном» и насладились прекрасным видом заката.

«Ларочка, хорошие девочки курят не в затяжку»,

- компетентно сообщила Лариса Гузеева, обращаясь к актрисе, гасящей сигарету о пепельницу.