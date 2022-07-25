«Добро пожаловать в этот мир»: Заворотнюк показала младенца

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк получила хорошие вести. Анна не скрывает эмоций.
Несколько лет назад общественность шокировали тревожные новости об актрисе Анастасии Заворотнюк. Стало известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с тяжелым недугом. Ходили слухи, что в головном мозге красавицы-брюнетки обнаружили опухоль. Якобы новообразование нашли после того, как Анастасия прошла процедуру ЭКО.
Болезнь кардинально изменила жизнь не только самой Заворотнюк, но и ее близких. Старшей дочери Анастасии Анне, по слухам, пришлось вернуться из США. Девушка захотела поддержать родительницу, которая борется с коварной болезнью. В Америке, отметим, у Заворотнюк осталось много друзей. В «Сторис» личного микроблога Анна показала свежее фото из роддома. На снимке приятельница девушки, Алина Макарова, держит новорожденного. Блондинка из Нью-Йорка запечатлена на больничной койке. Дочь «прекрасной няни» не скрывает, что рада хорошим новостям. Она счастлива за подругу.
«Добро пожаловать в этот мир! Поздравляю вашу прекрасную семью с появлением малышки. Пусть растет большой и здоровой, как и ее красавица-мама», - поздравила приятельницу Заворотнюк-младшая.
Анна Заворотнюк, напомним, не так давно слегла с коронавирусной инфекцией. 26-летняя девушка тяжело перенесла ковид. Дочери артистки пришлось долго восстанавливать здоровье. Заворотнюк жаловалась, что отдала кучу денег медикам, которые так и не смогли помочь ей победить последствия Covid-19. Пока Анна искала знающего специалиста, ее проблема усугубилась.