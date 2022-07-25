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27 минут назад

«Добро пожаловать в этот мир»: счастливая Заворотнюк показала младенца из роддома

Экспресс газета

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк получила хорошие вести. Анна не скрывает эмоций.

«Добро пожаловать в этот мир»: Заворотнюк показала младенца
Фото: Экспресс-газетаЭкспресс-газета

Несколько лет назад общественность шокировали тревожные новости об актрисе Анастасии Заворотнюк. Стало известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с тяжелым недугом. Ходили слухи, что в головном мозге красавицы-брюнетки обнаружили опухоль. Якобы новообразование нашли после того, как Анастасия прошла процедуру ЭКО.

Болезнь кардинально изменила жизнь не только самой Заворотнюк, но и ее близких. Старшей дочери Анастасии Анне, по слухам, пришлось вернуться из США. Девушка захотела поддержать родительницу, которая борется с коварной болезнью. В Америке, отметим, у Заворотнюк осталось много друзей. В «Сторис» личного микроблога Анна показала свежее фото из роддома. На снимке приятельница девушки, Алина Макарова, держит новорожденного. Блондинка из Нью-Йорка запечатлена на больничной койке. Дочь «прекрасной няни» не скрывает, что рада хорошим новостям. Она счастлива за подругу.

«Добро пожаловать в этот мир! Поздравляю вашу прекрасную семью с появлением малышки. Пусть растет большой и здоровой, как и ее красавица-мама», - поздравила приятельницу Заворотнюк-младшая.

Анна Заворотнюк, напомним, не так давно слегла с коронавирусной инфекцией. 26-летняя девушка тяжело перенесла ковид. Дочери артистки пришлось долго восстанавливать здоровье. Заворотнюк жаловалась, что отдала кучу денег медикам, которые так и не смогли помочь ей победить последствия Covid-19. Пока Анна искала знающего специалиста, ее проблема усугубилась.

Звёзды,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
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