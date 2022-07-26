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58 минут назад

Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала о помощи полугодовалого сына в оплате жилья

Lenta.ru

Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что полугодовалый сын Гектор помогал ей оплачивать аренду квартиры после расставания с бизнесменом Артемом Комаровым. Подробностями певица поделилась в интервью «Hello!».

Седокова рассказала о помощи полугодовалого сына в оплате жилья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Седокова отметила, что после разрыва с отцом мальчика переживала трудный в моральном и материальном плане период — приходилось искать разные возможности, чтобы найти необходимую для оплаты съемного жилья сумму.

«Я помню период, когда Гектору было полгода, а мое сердце было разбито и было очень непросто. Мне пришла реклама питания, и я попросила сына: "Пожалуйста, давай попробуем записать это видео, нам сейчас очень сложно". И Гектор так лопал это питание, это идеально было в кадре. Помню, эти деньги мы потратили на аренду квартиры. Я всегда буду благодарна сыну, который всегда меня поддерживал»,

— рассказала артистка.

В январе Седокова показала роскошный дом в США, который снимает с новым мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Вилла находится в 15 минутах от центра города Майами в штате Флорида. В здании шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная. Во всех помещениях стильный интерьер, а разместиться в доме может до 12 гостей. На участке также есть бассейн и зона для барбекю.

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