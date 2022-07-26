Седокова рассказала о помощи полугодовалого сына в оплате жилья

«Я помню период, когда Гектору было полгода, а мое сердце было разбито и было очень непросто. Мне пришла реклама питания, и я попросила сына: "Пожалуйста, давай попробуем записать это видео, нам сейчас очень сложно". И Гектор так лопал это питание, это идеально было в кадре. Помню, эти деньги мы потратили на аренду квартиры. Я всегда буду благодарна сыну, который всегда меня поддерживал»,