Как проходят свидания Джорджа и Амаль Клуни

Одна из самых красивых звездных пар сейчас коротает деньки в Италии, на исторической родине Джорджа. Там у супругов уже давно есть вилла на берегу озера Комо — местная достопримечательность, которую показывают всем туристам. Именно там семья Клуни и проводит каникулы в компании многочисленных друзей. Поэтому летние месяцы — отрада для местных фанатов актера и папарацци, которые часто ловят пару на итальянских улочках.
Обычно по вечерам Джордж и Амаль ходят по ресторанам. Вчера, например, они отправились на особенный ужин вместе с подругой семьи — всемирно известной визажисткой Шарлоттой Тилбери и ее мужем Джорджем Во. Клуни нарядился в костюм, Амаль — в короткое кружевное белое платье. Некоторые фанаты уже сравнили увиденное со свадебными образами. Как думаете, похоже?