Как проходят свидания Джорджа и Амаль Клуни

Одна из самых красивых звездных пар сейчас коротает деньки в Италии, на исторической родине Джорджа. Там у супругов уже давно есть вилла на берегу озера Комо — местная достопримечательность, которую показывают всем туристам. Именно там семья Клуни и проводит каникулы в компании многочисленных друзей. Поэтому летние месяцы — отрада для местных фанатов актера и папарацци, которые часто ловят пару на итальянских улочках.