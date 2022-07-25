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47 минут назад

Как проходят свидания Джорджа и Амаль Клуни

Super.ru

Одна из самых красивых звездных пар сейчас коротает деньки в Италии, на исторической родине Джорджа. Там у супругов уже давно есть вилла на берегу озера Комо — местная достопримечательность, которую показывают всем туристам. Именно там семья Клуни и проводит каникулы в компании многочисленных друзей. Поэтому летние месяцы — отрада для местных фанатов актера и папарацци, которые часто ловят пару на итальянских улочках.

Как проходят свидания Джорджа и Амаль Клуни
Фото: super.rusuper.ru
Super.ru

Обычно по вечерам Джордж и Амаль ходят по ресторанам. Вчера, например, они отправились на особенный ужин вместе с подругой семьи — всемирно известной визажисткой Шарлоттой Тилбери и ее мужем Джорджем Во. Клуни нарядился в костюм, Амаль — в короткое кружевное белое платье. Некоторые фанаты уже сравнили увиденное со свадебными образами. Как думаете, похоже?

Super.ru
Звёзды,Амаль Клуни,
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