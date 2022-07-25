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1 час назад

Дизайнер раскритиковал интерьер дома бывшего мужа Бузовой

Lenta.ru

Дизайнер и архитектор Александр Осипов раскритиковал интерьер особняка бывшего мужа Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова. Своим мнением он поделился с изданием Starhit.

Дизайнер раскритиковал интерьер дома бывшего мужа Бузовой
Фото: Лента.руЛента.ру

Осипов назвал соблюдение единого стиля, которое прослеживается в интерьере дома спортсмена, скучным решением. Избавиться от этого ощущения не дают ни дорогая мебель, ни богатая отделка помещения. Кроме того, эксперт отметил, что интерьер особняка выглядит «обезличенным».

«Заглянув сюда в гости, нельзя сказать, кому принадлежит особняк. Интересный интерьер всегда рассказывает небольшую историю о своем хозяине и его характере. В данном случае он молчит как партизан», — заявил Осипов.

Особняк площадью в 1000 квадратных метров построен во время брака с Бузовой, однако футболист въехал в него с новой супругой Анастасией Костенко и детьми. Пара часто показывает свое жилье подписчикам в социальных сетях. Несколько лет назад супруги собирались продать особняк, однако до сих пор так и не переехали из него.

Интерьер загородного дома Ксении Собчак, напротив, показался дизайнеру оригинальным, продуманным и стильным. В мае звезда показывала его своим подписчикам. Комнаты особняка выполнены в разных стилях, одна из них декорирована мозаикой в советском стиле с изображениями верблюда и девушки в национальном костюме с караваем.

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