Дизайнер раскритиковал интерьер дома бывшего мужа Бузовой

Осипов назвал соблюдение единого стиля, которое прослеживается в интерьере дома спортсмена, скучным решением. Избавиться от этого ощущения не дают ни дорогая мебель, ни богатая отделка помещения. Кроме того, эксперт отметил, что интерьер особняка выглядит «обезличенным».

«Заглянув сюда в гости, нельзя сказать, кому принадлежит особняк. Интересный интерьер всегда рассказывает небольшую историю о своем хозяине и его характере. В данном случае он молчит как партизан», — заявил Осипов.

Особняк площадью в 1000 квадратных метров построен во время брака с Бузовой, однако футболист въехал в него с новой супругой Анастасией Костенко и детьми. Пара часто показывает свое жилье подписчикам в социальных сетях. Несколько лет назад супруги собирались продать особняк, однако до сих пор так и не переехали из него.