Миранда Керр рассказала, как подружилась с Кэти Перри после развода

Модель Миранда Керр когда-то регулярно мелькала на обложках модных журналов, была звездой шоу Victoria's Secret и к тому же счастливо вышла замуж за не менее популярного актера Орландо Блума. Две звезды — стандартный американский сценарий. У пары родился сын Флинн. Казалось бы, все шло хорошо, но вдруг в 2013 году они объявили о разводе. Не ждите скандала — знаменитости разошлись мирно.

Фото: Супер.ру Супер.ру

Уже в 2014 году Керр повстречала нового мужа — основателя Snapchat Эвана Шпигеля, вскоре вышла за него замуж, потом родила двоих сыновей. И, в общем-то, почти отошла от дел модельных, сосредоточившись на семье.

У Блума все тоже хорошо. Роли есть, а в личной жизни все еще прекраснее: он женился на Кэти Перри и вскоре стал дважды отцом. Теперь все вместе — Керр, Шпигель, Блум и Перри — воспитывают детей. Флинн Блум постоянно живет на два дома: то с мамой, то с папой. А их новые пассии дружат между собой.

«Меня очень радует, что мы растим сына вместе с Орландо и Кэти. С первого же дня, когда мы с Орландо приняли решение расстаться, договорились, что на первом месте всегда будут потребности Флинна, а не наши. Основываясь на этом, мы и принимаем решения. Семья для меня всегда приоритет номер один», — рассказала Миранда в новом интервью.