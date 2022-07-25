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2 часа назад

Сердца трех: Миранда Керр рассказывает, как подружилась с Кэти Перри после развода с Орландо Блумом

Super.ru

Модель Миранда Керр когда-то регулярно мелькала на обложках модных журналов, была звездой шоу Victoria's Secret и к тому же счастливо вышла замуж за не менее популярного актера Орландо Блума. Две звезды — стандартный американский сценарий. У пары родился сын Флинн. Казалось бы, все шло хорошо, но вдруг в 2013 году они объявили о разводе. Не ждите скандала — знаменитости разошлись мирно.

Миранда Керр рассказала, как подружилась с Кэти Перри после развода
Фото: Супер.руСупер.ру

Уже в 2014 году Керр повстречала нового мужа — основателя Snapchat Эвана Шпигеля, вскоре вышла за него замуж, потом родила двоих сыновей. И, в общем-то, почти отошла от дел модельных, сосредоточившись на семье.

У Блума все тоже хорошо. Роли есть, а в личной жизни все еще прекраснее: он женился на Кэти Перри и вскоре стал дважды отцом. Теперь все вместе — Керр, Шпигель, Блум и Перри — воспитывают детей. Флинн Блум постоянно живет на два дома: то с мамой, то с папой. А их новые пассии дружат между собой.

«Меня очень радует, что мы растим сына вместе с Орландо и Кэти. С первого же дня, когда мы с Орландо приняли решение расстаться, договорились, что на первом месте всегда будут потребности Флинна, а не наши. Основываясь на этом, мы и принимаем решения. Семья для меня всегда приоритет номер один», — рассказала Миранда в новом интервью.

А еще Керр добавила, что покорить сердце мужа ей помогли здоровый образ жизни и кулинарные таланты: «Я определенно минимизировала количество фастфуда в его жизни. На первом свидании мне казалось, что я говорю на другом языке, когда рассказываю ему про здоровое питание. Он ведь вырос в Америке, где совсем другой режим питания. Так что мы в какой-то степени друг друга сбалансировали».

Звёзды,Эван Шпигель,Миранда Керр,
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