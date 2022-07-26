Звездные красотки старше 40 лет, которые выглядят круче молодых

Эти знаменитые женщины, словно хорошее вино, с возрастом становятся только лучше. Посмотрите, как они выглядят сегодня и что им помогает держать себя в форме.

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Выглядеть молодо — это несомненное искусство. Мы расскажем вам о известных зарубежных и отечественных красавицах, которые просто отказываются стареть. Они божественны!

Видео дня

Дженнифер Лопес, (1969)

Несравненная секс-бомба в свои годы выглядит просто шикарно, возможно, даже лучше, чем в молодости. Каждое появление Лопес на публике вызывает фурор. Свою идеальную фигуру она подчеркивает секси нарядами, подтверждая статус самой желанной женщины.

Синди Кроуфурд, (1966)

Прекрасная Синди выглядит так, будто время на ее часах остановилось на пару десятилетий. Супермодель 90-х и сейчас даст фору молодым моделям. Она до сих пор участвует в откровенных фотосессиях.

Холи Бери, (1966)

Знаменитая Женщина-кошка, которой даже сейчас сложно дать больше двадцати пяти. У нее отличная фигура и нежная кожа. Интересно, что ее внешность — это результат ее работы над собой, а не работа хирурга.

Анна Семенович, (1980)

Русская красавица с шикарными формами, о которой мечтают многие мужчины, и которой завидует большинство женщин. Она делает все, чтобы сохранить свою аппетитную фигуру и выглядеть молодо, и у нее это отлично получается!

Анджелина Джоли (1975)

Стройную Джоли всегда считали настоящей секс-бомбой с красивыми губами и чувственными глазами. Голливудская актриса спустя годы почти не изменилась и всегда выглядит шикарно! За это большое спасибо генетике и косметологии.

Моника Беллуччи, (1964)

Попав в рейтинг самых красивых мировых звезд, Беллуччи не хочет покидать его, даже в 57 лет. Сказать, что эта женщина стареет, просто невозможно. При этом, она против пластической хирургии и гордится своими морщинками.

Дженнифер Энистон, (1969)

Голливудскую актрису можно смело назвать девушкой без возраста. Ее секрет в том, что нужно правильно питаться, пить много чистой воды, заниматься спортом и позволять себе совсем немного современных косметологических процедур. Она полностью отказалась от спиртного и трепетно относится к своему здоровью.

Екатерина Андреева, (1965)

Тот, кто видел ведущую программы «Время» — Екатерину Андрееву, знает, что время идет, а она совсем не меняется. Ну разве можно подумать, что этой девушке идет шестой десяток? У нее точно где-то хранится эликсир молодости.

Сандра Буллок, (1964)

У Сандры очень привлекательная внешность и точеная фигура. Невозможно представить, что этой талантливой красотке 26 июля исполнилось 58 лет (поздравим именинницу!). Выглядит она гораздо моложе своего возраста, максимум на тридцать!

Джулия Робертс, (1967)

Голливудскую актрису пять лет назад журнал People признал самой красивой женщиной на планете. Это звание она получала и в 2010, и в 2005, и в 2000, и даже в 1991 году. Видимо, мать троих детей всю жизнь решила носить звание «Красотки». А главный секрет ее вечной молодости и неземной красоты ­— это обворожительная улыбка.