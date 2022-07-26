Клава Кока продала билет на свой концерт за 10 млн. руб

Во время выступления на VK fest в Петербурге в минувшие выходные певица призналась, что продала билет на свой осенний концерт за сумму 10 миллионов рублей. Заметим, что обычно билет на выступления артистки стоить 5 тысяч рублей.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Концерт, на который продан золотой билет, назначен на 23 октября. Баснословно дорогой билет позволит поклоннику во время концерта не только находиться в VIP-зоне, но и стоять с певицей на сцене и даже спуститься на сцену сверху, как часть шоу.