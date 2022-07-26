Седокова раскрыла проблемы в личной жизни

Анна Седокова рассказала СМИ, что последние два года были тяжелыми для ее семьи.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«У нас произошли две большие потери»,

– призналась Седокова журналу Hello.

У певицы умерла бабушка. А затем они потеряли и собаку, которую тоже считали полноценным членом семьи.

Также и с мужем Янисом было не все просто. Их отношения прошли проверку бытом. Настоящая любовь и привязанность раскрываются именно в домашних условиях.

«Нам – двум сильным и свободным личностям – очень сложно разделять быт, потому что есть и грязные тарелки, и не заправленная кровать», – говорит Седокова.

Но они справляются и позволяют себе быть «сумасшедшими влюбленными».