Седокова раскрыла проблемы в личной жизни

Анна Седокова рассказала СМИ, что последние два года были тяжелыми для ее семьи.
«У нас произошли две большие потери»,
– призналась Седокова журналу Hello.
У певицы умерла бабушка. А затем они потеряли и собаку, которую тоже считали полноценным членом семьи.
Также и с мужем Янисом было не все просто. Их отношения прошли проверку бытом. Настоящая любовь и привязанность раскрываются именно в домашних условиях.
«Нам – двум сильным и свободным личностям – очень сложно разделять быт, потому что есть и грязные тарелки, и не заправленная кровать», – говорит Седокова.
Но они справляются и позволяют себе быть «сумасшедшими влюбленными».
Ранее «ФедералПресс» писал, что Анна Седокова раскритиковала разведенных женщин.