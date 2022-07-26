Всплыла правда об отношениях Фадеева и Гагариной

Карьера Полины Гагариной стартовала благодаря проекту «Фабрика звезд – 2» и Максиму Фадееву. Педагог по вокалу Владимир Коробка рассказал, что на самом деле произошло между артистами.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Выступая на Первом канале, малоизвестная на тот момент Полина Гагарина исполняла композиции Максима Фадеева. Это мог быть замечательный тандем. Как теперь вспоминает Коробка, певица была способной ученицей.

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«На второй «Фабрике» мне понравилась Гагарина. Это я ее туда привел. Я знал, что она талантливая девочка. Позвонил ее педагогу Игорю Брилю. И мне ее привели. Я никогда не сомневался, что она способная», — отметил педагог по вокалу.

Хотя с Фадеевым она могла быстро раскрутиться, после победы в «Фабрике звезд – 2» Гагарина отказалась от контракта с продюсером. По крайней мере, такую информацию сейчас можно найти в Сети. Но, по словам очевидца событий, выходит так, что сама Полина не очень импонировала Максиму Александровичу.

«Я не думаю, что она ему сильно нравилась, поскольку они расстались. На тот момент она была очень убедительна, и я рад, что она туда попала. Она училась у другого педагога. Я не смог ей до конца вложить все свои представления»,

— заключил Владимир Коробка.

Надо признать, что и без Фадеева Гагариной удалось вознестись на музыкальный Олимп. За плечами у артистки участие во множестве известных телевизионных проектах в качестве конкурсантки и жюри, в том числе и в шоу «Голос». Не стоит также забывать о том, что именно Гагарина представляла Россию на «Евровидении» в 2015 году. На международной сцене исполнительница имела большой успех и претендовала на победу. Сейчас Полина постоянно дает концерты и даже снимается в кино.