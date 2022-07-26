Бритни Спирс вернулась к творческой деятельности и записала совместный трек с Элтоном Джоном.
Артисты тайно встретились в одной из студий Беверли-Хилз, чтобы переосмыслить старую композицию Джона 1971 года Tiny Dancer.
По данным издания Page Six, песню выпустит компания Universal Music предположительно в августе. Идея записать дуэт со Спирс изначально возникла у Джона, а поп-звезда не смогла отказать ему, поскольку является поклонницей творчества артиста.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что Бритни Спирс заявила, что бездомные лучше людей в Голливуде.