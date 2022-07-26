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2 часа назад

Ольга Орлова раскрыла секрет похудения для женщин после 40

Inc-News

С возрастом обмен веществ в организме человека замедляется. Это ведет к тому, что даже некогда безопасная еда становится причиной новых жировых отложений.

Ольга Орлова раскрыла секрет похудения для женщин после 40
Фото: Inc-NewsInc-News

Чтобы новые килограммы не прибавлялись, певица и телеведущая Ольга Орлова предлагает простой, но работающий совет.

«Откажитесь на пару ближайших недель от всего сладкого и мучного. Перетерпите это время и получите нужный результат»,

- говорит знаменитость.

В свои сорок четыре Ольга выглядит, как юная девочка. А значит, ее ровесницам стоит прислушаться к таким советам.

Но, конечно, одними диетами ситуацию не всегда исправишь. Поэтому артистка советует заниматься спортом, а при отсутствии такой возможности, хотя бы побольше гулять пешком и делать дома зарядку.

Звёзды,Ольга Орлова,
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