Ольга Орлова раскрыла секрет похудения для женщин после 40

С возрастом обмен веществ в организме человека замедляется. Это ведет к тому, что даже некогда безопасная еда становится причиной новых жировых отложений.
Чтобы новые килограммы не прибавлялись, певица и телеведущая Ольга Орлова предлагает простой, но работающий совет.
«Откажитесь на пару ближайших недель от всего сладкого и мучного. Перетерпите это время и получите нужный результат»,
- говорит знаменитость.
В свои сорок четыре Ольга выглядит, как юная девочка. А значит, ее ровесницам стоит прислушаться к таким советам.
Но, конечно, одними диетами ситуацию не всегда исправишь. Поэтому артистка советует заниматься спортом, а при отсутствии такой возможности, хотя бы побольше гулять пешком и делать дома зарядку.