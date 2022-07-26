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1 час назад

Лопес "выгуляла" образ за 450 тыс. рублей во время прогулки с Аффлеком по Парижу

Газета.Ru

Американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес заметили на свидании с ее новоиспеченным супругом, актером Беном Аффлеком, в платье и с сумкой общей стоимостью около полумиллиона рублей. Снимки с парой появились в фотобанке Getty Images.

Лопес "выгуляла" образ за 450 тыс. руб
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают наслаждаться медовым месяцем в Париже. В минувший понедельник, 25 июля, молодоженов засняли в ресторане Le Flore en l'Île. Актриса и певица была одета в синее платье-рубашку Alexander McQueen за £1370 (96 242,5 руб.), которое дополнила сумкой Dior Book Tote стоимостью 350 тыс. рублей. Глаза поп-икона нулевых спрятала под солнцезащитными очками, а на ноги надела телесные балетки.

16 июля Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека спустя 20 лет после первой помолвки. Пара познакомилась на съемках фильма «Джильи» в 2001 году, в сентябре 2003-го они должны были узаконить отношения, но свадьба была расторгнута. В 2021-м Дженнифер и Бен возобновили отношения, а в апреле 2022-го Аффлек сделал Лопес предложение руки и сердца, подарив ей кольцо с зеленым бриллиантом стоимостью $5-10 млн.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что 52-летняя Дженнифер Лопес снялась в рекламе крема для ягодиц.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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