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2 часа назад

Педагог "Фабрики звезд" Коробка вспомнил о тяжелом характере Темниковой

Газета.Ru

Педагог по вокалу Владимир Коробка в эфире YouTube-шоу Яны Чуриковой «Фабрика с Яной Чу» рассказал о трудном характере певицы Елены Темниковой, который та продемонстрировала на проекте «Фабрика звезд — 2».

Педагог "Фабрики звезд" вспомнил о тяжелом характере Темниковой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Коробки, ему приходилось нелегко с ученицей. «С Темниковой мне лично было работать довольно тяжело. Она все время выпендривалась», — поделился Коробка.

Он решил, что такое поведение певицы было защитной реакцией, и постарался отнестись к такому характеру с пониманием.

Также Чурикова в эфире «Фабрики с Яной Чу» раскрыла причину провала проекта «Новая Фабрика звезд».

По мнению Чуриковой, формат передачи, выходившей в 2017 году на Муз-ТВ, был уже не актуален. «Она провалились, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там ни пели, всем было уже глубоко параллельно. Давайте по-честному», — поделилась размышлениями она.

Звёзды,Владимир Коробка,Елена Темникова,Яна Чурикова,
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