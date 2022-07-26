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1 час назад

Волочкова пожаловалась, что ее постоянно осуждают "за какие-то романы"

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова в интервью с mvestnik.ru рассказала, что к ее личной жизни приковано слишком пристальное внимание.

Волочкова пожаловалась, что ее осуждают "за какие-то романы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Меня постоянно осуждают за какие-то мои романы. Уже хочется сказать: «Перестаньте считать моих возлюбленных!» Да, я могу себе позволить съездить в романтический отпуск с мужчиной», — пожаловалась артистка. Также она уточнила, что сейчас не состоит в отношениях, но планирует в будущем выйти замуж.

По мнению Волочковой, ее мужчина необязательно должен быть богат. Балерина утверждает, что хочет найти такого человека, который мог бы «встать горой» за нее. «В нем должны быть две Волочковых — именно по силе духа, по мощи. Других требований у меня нет», — объяснила она.

Ранее Никита Джигурда помог Анастасии Волочковой надеть стринги. Звезды разыграли пародийную миниатюру на сюжет сказки «Аленький цветочек», где артист выступал в роли отца, который принес подарок своей дочери.

Звёзды,Никита Джигурда,Анастасия Волочкова,
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