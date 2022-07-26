Знаменитости, которые развелись в 2022 году

Основатель компании SpaceX Илон Маск практически не сходит со страниц газет, причем далеко не только в связи с безостановочными успехами в бизнесе. Не так давно Маск оказался замешан в выяснении отношений между Джонни Деппом и Эмбер Херд. А теперь его впутали в развод основателя Google Сергея Брина с его женой Николь Шанахан. 24 июля The Wall Street Journal сообщила, что у Маска и Шанахан в 2021 году был короткий роман. На тот момент, по данным издания, Брин и Шанахан еще жили вместе, но уже приняли решение расстаться.

Фото: Мир24 Мир24

Сам 51-летний миллиардер эту информацию опроверг. «Я видел Николь лишь два раза за три года, и все эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», – написал Маск 25 июля в «Твиттере». Он отметил, что дружит с Брином и недавно они вместе были на вечеринке.

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Николь Шанахан – вторая жена Сергея Брина, пара оформила свои отношения в 2018 году. Первый брак, с биологом Энн Воджицки, продлился с 2007 по 2015 год. Если говорить о Маске, то женат он был трижды, кроме того, у него был серьезный роман с актрисой Эмбер Херд. Известно о 10 детях Маска, восемь из них от официальных жен и еще двое – от топ-менеджера основанной им компании Neuralink Шивон Зилис.

Была ли у Маска связь с женой друга – тайна за семью печатями, однако половина 2022 года уже принесла несколько громких расставаний. Так, знаменитая колумбийская певица Шакира рассталась с испанским футболистом Жераром Пике – отцом двух ее детей. Этот роман начался в 2010 году, когда Пике появился в клипе Шакиры «Waka Waka (This Time for Africa)» – официальной песне Чемпионата мира по футболу 2010. В 2011 году певица подтвердила слухи об отношениях с футболистом в своих соцсетях. В 2014 году Шакира родила сына Милана Пике Мебарака, а в 2015-м – второго сына, Сашу.

Однако 2 июня 2022 года пара рассталась – по слухам, причиной разрыва стала неверность Пике, выносить скандал на публику знаменитое семейство не стало, ограничившись таким заявлением:

«Мы с сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. В данный момент мы просим о конфиденциальности ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом».

Разрушился очередной брак бывшей звезды журнала Playboy и сериала «Спасатели Малибу» Памелы Андерсон. Во время локдауна у 55-летней дивы начался роман с телохранителем Дэном Хейхерстом, спустя два месяца влюбленные поженились. Пятый брак в жизни Памелы не выдержал и года: звезда узнала своего избранника лучше и разочаровалась в нем. Предыдущими мужьями модели были рок-музыканты Томми Ли и Кид Рок, продюсеры Рик Саломон и Джон Питерс.