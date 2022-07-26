Семенович утверждает, что после 40 лет жизнь в кайф

Весной Анне Семенович исполнилось 42 года. Певица совсем не переживает из-за этого. Наоборот, она наслаждается своим возрастом и признается, что после 40 ее жизнь играет яркими красками.
Похоже, что кризис среднего возраста обошел знаменитость стороной. Кроме того, сейчас артистка любит себя еще больше, считает, что в 40 лет жизнь только начинается.
“Я лично считаю, что в 40 реально жизнь только начинается. Ты еще красив, хорош собой, с упругим телом и уже с нормальными мозгами. Не то, что в 30 тебя шарашит “надо – не надо”, что-то хочешь, не понимаешь. В 40 ты четко понимаешь, чего ты хочешь, с кем ты это хочешь, и вообще как ты это хочешь. Мне кажется, что 40 – это самый сок, самый кайф. Я безумно счастлива и довольна своим возрастом и своей красотой”,
– говорит Анна.
Однако, как оказалось, не все подписчики согласны с Семенович. Многие сомневаются, что после 40 лет жизнь такая же яркая и прекрасная.
“Тут некоторые люди усомнились, что после 40 жизнь прекрасна, удивительна и даже сексуальна”,
– отметила звезда.
Анна Семенович утверждает, что у нее нет отбоя от внимания мужского пола. Женщина получает много комплиментов, чему несказанно рада. Правда, подробности своей личной жизни экс-участница группы “Блестящие” предпочитает оставлять в секрете. Знаменитость не афиширует свои отношения и мужчин не показывает публике. Она хочет все личное скрыть от лишних глаз. Анна много раз говорила, что желает обзавестись семьей. Однако мужчину, с которым бы она хотела провести всю оставшуюся жизнь, Семенович пока не встретила.