Семенович утверждает, что после 40 лет жизнь в кайф

“Я лично считаю, что в 40 реально жизнь только начинается. Ты еще красив, хорош собой, с упругим телом и уже с нормальными мозгами. Не то, что в 30 тебя шарашит “надо – не надо”, что-то хочешь, не понимаешь. В 40 ты четко понимаешь, чего ты хочешь, с кем ты это хочешь, и вообще как ты это хочешь. Мне кажется, что 40 – это самый сок, самый кайф. Я безумно счастлива и довольна своим возрастом и своей красотой”,