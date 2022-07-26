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46 минут назад

Дженнифер Энистон показала лицо без единой морщинки

New Magazine

Дженнифер Энистон продолжает удивлять фанатов. 53-летняя актриса очень молодо выглядит. Женщина не стесняется показывать себя без макияжа, так как уверена, что даже без косметики она женственна и прекрасна.

Дженнифер Энистон показала лицо без единой морщинки
Фото: New MagazineNew Magazine

Нередко в ее социальной сети появляются селфи, где она показывает свою естественную красоту. Обычно такие снимки не оставляют никого равнодушными.

На днях голливудская актриса поделилась снимком, на котором позирует на пляже в соломенной шляпе. Звезда не стала наносить декоративную косметику и она предстала с чистой кожей. И, как видим, актриса может похвастаться отсутствием морщин.

Поклонники стали писать Дженнифер Энистон комплименты. “Оу, какая красотка”, “Великолепна”,”Солнечная красотка”, “Красива снаружи и внутри”, “Боже мой, самая красивая женщина!”, – пишут фолловеры.

Стоит отметить, что Дженнифер Энистон относится к тому числу знаменитостей, которые не стареют с годами. Например, как Энн Хэтэуэй, которая не меняется уже много лет.

Энистон тоже почти не меняется. Актриса не раз рассказывала о своих секретах красоты и молодости. Она тщательно следит за своим питанием, так как пища очень сильно влияет не только на состояние фигуры, но и кожи. Кроме того, Дженнифер поддерживает водный баланс, выпивая не менее 3-х литров воды в день. Также актриса пьет китайские и индийские чаи, выводящие токсины из организма. Для поддержания молодости кожи, Энистон посещает инфракрасную сауну. Хотя недоброжелатели утверждают, что голливудская дива все же обращалась к пластическим хирургам, которые искусно ее омолодили, при этом нисколько не испортили внешнего вида.

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