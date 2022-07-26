Дженнифер Энистон показала лицо без единой морщинки

Дженнифер Энистон продолжает удивлять фанатов. 53-летняя актриса очень молодо выглядит. Женщина не стесняется показывать себя без макияжа, так как уверена, что даже без косметики она женственна и прекрасна.

Фото: New Magazine New Magazine

Нередко в ее социальной сети появляются селфи, где она показывает свою естественную красоту. Обычно такие снимки не оставляют никого равнодушными.

На днях голливудская актриса поделилась снимком, на котором позирует на пляже в соломенной шляпе. Звезда не стала наносить декоративную косметику и она предстала с чистой кожей. И, как видим, актриса может похвастаться отсутствием морщин.

Поклонники стали писать Дженнифер Энистон комплименты. “Оу, какая красотка”, “Великолепна”,”Солнечная красотка”, “Красива снаружи и внутри”, “Боже мой, самая красивая женщина!”, – пишут фолловеры.

Стоит отметить, что Дженнифер Энистон относится к тому числу знаменитостей, которые не стареют с годами. Например, как Энн Хэтэуэй, которая не меняется уже много лет.