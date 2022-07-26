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26 минут назад

СМИ: Меладзе и Брежнева подают на развод

Диана Товсепова

По данным СМИ, певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе разводятся. Об этом сообщил портал Solenka.info со ссылкой на украинскую журналистку Алену Жужу, написавшую о расставании звездных супругов в своем блоге.

Журналистка заявила, что 59-летний Меладзе и 40-летняя Брежнева идеальной парой не были никогда — слухи об из разводе то и дело проскальзывали еще несколько лет назад.

Ранее по данным СМИ, разлад между Верой и Константином произошел из-за певицы Эрики Герцег, вступившую в группу «ВИА гра» в 2015 году.

Брежнева на слухи реагировала шумно, а позже просто стала отшучиваться. Напомним, Вера и Константин начали встречаться в 2005 году, но официально расписались лишь спустя десятилетие.

Ранее мы писали о том, где сейчас звезда девяностых Лариса Черникова.

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