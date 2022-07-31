Знаменитости, которых травили в школе

В последнее время звезды и влиятельные личности все чаще говорят о проблеме подросткового буллинга. С этим сталкиваются многие дети, и это ломает их психику и сильно бьет по самооценке. Даже знаменитости, которые начинали свою карьеру в раннем возрасте, сталкивались с травлей в школе. Однако они смогли побороть свои комплексы, и теперь открыто говорят о том, как преодолели подростковый кризис. О звездах, которые сталкивались с травлей — в материале “Рамблера”.

Рианна

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В это тяжело поверить, но всемирно известная барбадосская певица регулярно сталкивалась с травлей от одноклассников. Однако она совсем не жалеет об этом опыте. Сама Рианна утверждает, что нападки от одноклассников только закрепили ее характер, поэтому она смогла состояться как певица. При этом Рианна опасается за будущее своего новорожденного сына. Она говорит, что не хочет, чтобы он проходил через то же, что и она.

«Да, меня дразнили всю дорогу. Сначала из-за цвета кожи — я светлее своих одноклассников, потом из-за того, что у меня выросла грудь. Но я им даже благодарна — эту травлю Бог затеял, чтобы подготовить меня к шоу-бизнесу», — рассказывала она в интервью.

Меган Фокс

Еще одна голливудская красавица и мечта многих мужчин признавалась, что сталкивалась с буллингом одноклассников. Однако причиной травли стала не внешность, а ее желание стать актрисой.

«Мне было 15, и все знали, что моя цель в жизни — стать актрисой. Однажды девочка, которая меня дразнила, пришла в школу на Хэллоуин в черном кожаном комбинезоне, и все думали, что она Женщина-кошка. Но на вопросы она ответила: „Нет, я Меган Фокс“»

Как призналась актриса, она была стеснительной девочкой и не могла никому ответить. По ее словам, лучшей местью для одноклассников стало то, кем она является сейчас. Также Фокс рассказывала, что из-за нападок не могла дружить с девочками и вокруг нее всегда были парни.

Дженнифер Лоуренс

Не только персонажи Лоуренс в кино отличаются эксцентричным нравом. Сама актриса и сейчас часто бунтует, чего только стоят ее выходки на светских мероприятиях. В школе она тоже была дерзкой по отношению к тем, кто ее обижал. Лоуренс сталкивалась с травлей, но могла ответить своим обидчикам и не позволяла кому-то продолжать над ней издеваться. Она рассказала, как над ней пыталась издеваться одноклассница в младшей школе.