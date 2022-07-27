Деми Мур показала фигуру в купальнике

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в купальнике в рекламе собственной линейки пляжной одежды. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что 59-летняя Мур была приглашена дизайнером и основательницей модного бренда Andie Swim Мелани Трэвис для разработки коллекции купальных костюмов. В одном из последних постов кинозвезда показала результат совместной работы с упомянутым модельером.

Знаменитость предстала перед фотографом в купальнике белого цвета с V-образным декольте и открытой спиной. На размещенных кадрах она позирует лежа в бассейне с собранными в пучок волосами, демонстрируя стройную фигуру и лицо без макияжа.