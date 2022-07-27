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3 часа назад

Экс-супруга Меладзе высказалась о его разрыве с Брежневой

Мария Каткова

Бывшая жена Константина Меладзе Яна Сумм высказалась об отношениях своего экс-супруга после того, как появились слухи о его расставании с Верой Брежневой. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Экс-супруга Меладзе раскрыла правду о его разводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Яна Сумм рассказала, что возила в Италию свою младшую дочь, которая появилась в браке с Константином Меладзе. Она гостила у своего отца, а потом Сумм забирала ее в аэропорте. По словам женщины, Константин пришел провожать дочь без Веры.

«Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту — Костя был один, без Веры. Знаете, я не лезу в чужую личную жизнь и даже с детьми это не обсуждаю. Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке»

Ранее СМИ сообщали, что Константин Меладзе и Вера Брежнева решили развестись.

Звёзды,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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