Экс-супруга Меладзе раскрыла правду о его разводе

Бывшая жена Константина Меладзе Яна Сумм высказалась об отношениях своего экс-супруга после того, как появились слухи о его расставании с Верой Брежневой. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Яна Сумм рассказала, что возила в Италию свою младшую дочь, которая появилась в браке с Константином Меладзе. Она гостила у своего отца, а потом Сумм забирала ее в аэропорте. По словам женщины, Константин пришел провожать дочь без Веры.
«Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту — Костя был один, без Веры. Знаете, я не лезу в чужую личную жизнь и даже с детьми это не обсуждаю. Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке»
Ранее СМИ сообщали, что Константин Меладзе и Вера Брежнева решили развестись.