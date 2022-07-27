Экс-супруга Меладзе раскрыла правду о его разводе

«Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту — Костя был один, без Веры. Знаете, я не лезу в чужую личную жизнь и даже с детьми это не обсуждаю. Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке»