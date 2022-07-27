Шакира увезла детей от отца в Мексику

Бракоразводный процесс Шакиры и Жерара Пике идет полным ходом. Пока адвокаты бывших супругов собирают компромат на идейного противника, сами знаменитости занимаются своими делами. Певица, например, решила не ждать первого заседания по делу и вместо этого поехала отдыхать с сыновьями.

Хотя в Барселоне, где она с детьми прожила последние несколько лет, сейчас тоже жарко и море, на пляж Шакира отправилась аж в Мексику: там ее с мальчиками и встретили папарацци. Пока сыновья бегали по побережью, мама наслаждалась солнцем, прибоем и отсутствием бывшего мужа на горизонте. Кажется, звезда ничуть не расстроена расставанием.