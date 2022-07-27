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42 минуты назад

Бородина возмутилась ценами на отдых в Сочи

Мария Каткова

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась ценами на отдых на юге России. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Бородина возмутилась ценами на отдых в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бородина поделилась скриншотом с сайта туроператора, на котором предлагается отдохнуть в одном из отелей Сочи за сумму более, чем 3,5 миллиона рублей за 14 ночей.

«Хотите отдохнуть в Сочи?)», — иронично написала телеведущая.

Она дополнила, что повышение цен на российские курорты напоминает ей цены на такси в Москве, когда во время непогоды агрегаторы повышают стоимость поездок.

«Мне это напоминает, когда таксисты из-за несчастных случаев в Москве начинают цены в пять раз гнуть. Люди выбегали из метро, чтобы спастись, а они цены ломили! Вот тут то же самое. Ты не можешь полететь сейчас за границу нормально, отдыхай у себя на родине!»

Ранее сообщалось, что экс-супруга Меладзе раскрыла правду о его разводе.

Звёзды,Ксения Бородина,
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