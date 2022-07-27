Бородина возмутилась ценами на отдых в Сочи

«Мне это напоминает, когда таксисты из-за несчастных случаев в Москве начинают цены в пять раз гнуть. Люди выбегали из метро, чтобы спастись, а они цены ломили! Вот тут то же самое. Ты не можешь полететь сейчас за границу нормально, отдыхай у себя на родине!»