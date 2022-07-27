Кайли Дженнер намекнула, что она вновь беременна

Кайли Дженнер и Трэвису Скотту не избежать слухов о беременности после загадочного комментария, оставленного в социальных сетях. Основательница Kylie Cosmetics решила разбавить последний пост своего бойфренда кучей беременных эмодзи.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Многие поклонники восприняли этот жест как сигнал об интересном положении, в котором может оказаться молодая мамочка.

Во многом эта новость произвела такой эффект на аудиторию, потому что ещё в феврале Кайли родила сына, и поклонники по сей день не знают его имени. Сама Дженнер не подтвердила ожидания подписчиков, но эти смайлы могут быть обычным сленгом для представителей поколения Z, когда они находят кого-то привлекательным.

Домыслы о беременности появились сразу после того, как поклонники заговорили о тайной помолвке или даже свадьбе влюблённой пары. Якобы 20 июля 2022 года Кайли, её друзья и сёстры были на совместном ужине. Виновница торжества была одета во всё белое, в то время как остальные появились в чёрном.