Кайли Дженнер намекнула, что она вновь беременна

Кайли Дженнер и Трэвису Скотту не избежать слухов о беременности после загадочного комментария, оставленного в социальных сетях. Основательница Kylie Cosmetics решила разбавить последний пост своего бойфренда кучей беременных эмодзи.
Многие поклонники восприняли этот жест как сигнал об интересном положении, в котором может оказаться молодая мамочка.
Во многом эта новость произвела такой эффект на аудиторию, потому что ещё в феврале Кайли родила сына, и поклонники по сей день не знают его имени. Сама Дженнер не подтвердила ожидания подписчиков, но эти смайлы могут быть обычным сленгом для представителей поколения Z, когда они находят кого-то привлекательным.
Домыслы о беременности появились сразу после того, как поклонники заговорили о тайной помолвке или даже свадьбе влюблённой пары. Якобы 20 июля 2022 года Кайли, её друзья и сёстры были на совместном ужине. Виновница торжества была одета во всё белое, в то время как остальные появились в чёрном.
Многие поклонники предположили, что это был своеобразный девичник, а слухи нашли очередное подтверждение после того, как в свадебном реестре появилось имя Cactus Jack, которое является названием лейбла Трэвиса Скотта с датой предполагаемой свадьбы — 10 декабря 2022 года. Однако представители Дженнер заверили, что это ложь и в ближайшее время счастливые родители останутся в своём холостом положении. В любом случае влюблённых рассудит время и с наступлением зимы мы точно сможем понять, станут ли Дженнер и Скотт супругами.