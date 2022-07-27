Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Из-за социальных сетей Ивлеева не может обзавестись детьми

Вести Подмосковьяиещё 1

Настя Ивлеева пожаловалась на отсутствие детей. Блогер затронула неожиданную тему в беседе с блогером Валерией Чекалиной, посетившей VK Fest.

Из-за социальных сетей Ивлеева не может обзавестись детьми
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Ивлеева заявила, что она вполне могла бы уже обзавестись наследниками, так как все делает правильно. В качестве довода блогер привела факт того, что она целовалась с Николаем Басковым.

Чекалина, молодая мама, прокомментировала слова Ивлеевой. Она уверяет, что та не совсем права. Чекалина акцентирует внимание на том, что при поцелуях с Басковым дети не появляются. Об этом пишут журналисты издания Дни.ру.

Ивлеева недавно показывала, как у нее складываются отношения с Элджеем после развода. У рэпера был день рождения и блогер пришла его поздравить. Ивлеева утверждает, что у нее все еще есть чувства к Элджею. Тем не менее, их брак оказался непрочным. Дело в том, что музыканта раздражала работа его молодой жены. Даже во время записи видео со дня рождения было заметно, что Элджей нервничает. Ивлеева постоянно записывала сторис, что раздражало именинника.

Развод с Элджеем больно ударил по Ивлеевой. Это заметно по всем ее интервью, которые она давала после него. Сейчас есть информация о том, что Ивлеева появится в новом выпуске шоу «Холостяк». Россиянки советуют Ивлеевой бросить работу и идти просить прощения у Элджея. Девушки считают неправильным, что из-за социальных сетей Ивлеева осталась без мужа и без возможности завести наследников.

Ивлеева не находится в активном поиске. Она всем видом показывает, что все еще думает о своих прошлых отношениях. Блогеру рекомендуют пересмотреть свои приоритеты. Вероятно, у нее получится совмещать семейную жизнь и карьеру.

Звёзды,Николай Басков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители