Из-за социальных сетей Ивлеева не может обзавестись детьми

Настя Ивлеева пожаловалась на отсутствие детей. Блогер затронула неожиданную тему в беседе с блогером Валерией Чекалиной, посетившей VK Fest.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Ивлеева заявила, что она вполне могла бы уже обзавестись наследниками, так как все делает правильно. В качестве довода блогер привела факт того, что она целовалась с Николаем Басковым.

Чекалина, молодая мама, прокомментировала слова Ивлеевой. Она уверяет, что та не совсем права. Чекалина акцентирует внимание на том, что при поцелуях с Басковым дети не появляются. Об этом пишут журналисты издания Дни.ру.

Ивлеева недавно показывала, как у нее складываются отношения с Элджеем после развода. У рэпера был день рождения и блогер пришла его поздравить. Ивлеева утверждает, что у нее все еще есть чувства к Элджею. Тем не менее, их брак оказался непрочным. Дело в том, что музыканта раздражала работа его молодой жены. Даже во время записи видео со дня рождения было заметно, что Элджей нервничает. Ивлеева постоянно записывала сторис, что раздражало именинника.

Развод с Элджеем больно ударил по Ивлеевой. Это заметно по всем ее интервью, которые она давала после него. Сейчас есть информация о том, что Ивлеева появится в новом выпуске шоу «Холостяк». Россиянки советуют Ивлеевой бросить работу и идти просить прощения у Элджея. Девушки считают неправильным, что из-за социальных сетей Ивлеева осталась без мужа и без возможности завести наследников.