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49 минут назад

Близкие Нарцисса высказались о его внебрачном сыне

Мария Каткова

Близкие Пьера Нарцисса отреагировали на появление его внебрачного ребенка. Мать мальчика Ирен появилась после смерти певца и объявила, что воспитывает его ребенка, которому уже восемь лет. Об этом сообщает StarHit.

Близкие Нарцисса высказались о его внебрачном сыне
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Бывшая супруга певца Валерия Калачева рассказала, что при уборке квартиры звезды не было найдено женских вещей, что вызывает сомнения в отношениях Ирен и Нарцисса.

«Если был с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролет, наверно, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки... Я не знаю, но ничего нет. Если она, к примеру, затусовалась с ним на пару дней, это же не значит, что Пьер женился бы на ней!», — заявила она.

Продюсер Сергей Дворцов согласился с бывшей супругой своего коллеги и отметил, что вокруг него всегда было много красивых женщин. Однако заявил, что ждет правдивых доказательств.

«Возможно, кто-то у Пьера действительно был, но... Вокруг него всегда было много красивых женщин. Как-то мы снимали клип, Нарцис сказал мне, чтобы я пригласил как можно больше девчонок, мол, устроим кастинг. Сейчас можно говорить все, что угодно. Новость о внебрачном ребенке Пьера наверняка миф, я так считаю. Пока ничего не доказано!»

Ранее сообщалось, что экс-супруга Пьера Нарцисса заявила, что не отдаст имущество.

Звёзды,Пьер Нарцисс,
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