Близкие Нарцисса высказались о его внебрачном сыне

Близкие Пьера Нарцисса отреагировали на появление его внебрачного ребенка. Мать мальчика Ирен появилась после смерти певца и объявила, что воспитывает его ребенка, которому уже восемь лет. Об этом сообщает StarHit.
Бывшая супруга певца Валерия Калачева рассказала, что при уборке квартиры звезды не было найдено женских вещей, что вызывает сомнения в отношениях Ирен и Нарцисса.
«Если был с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролет, наверно, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки... Я не знаю, но ничего нет. Если она, к примеру, затусовалась с ним на пару дней, это же не значит, что Пьер женился бы на ней!», — заявила она.
Продюсер Сергей Дворцов согласился с бывшей супругой своего коллеги и отметил, что вокруг него всегда было много красивых женщин. Однако заявил, что ждет правдивых доказательств.
«Возможно, кто-то у Пьера действительно был, но... Вокруг него всегда было много красивых женщин. Как-то мы снимали клип, Нарцис сказал мне, чтобы я пригласил как можно больше девчонок, мол, устроим кастинг. Сейчас можно говорить все, что угодно. Новость о внебрачном ребенке Пьера наверняка миф, я так считаю. Пока ничего не доказано!»
Ранее сообщалось, что экс-супруга Пьера Нарцисса заявила, что не отдаст имущество.