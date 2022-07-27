Мудрость или страх: звезды, терпевшие измены супругов

Их любят миллионы, но избранники этих звезд проводили время в чужих объятиях

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Что может разрушить даже счастливый и крепкий брак? По статистике, большинство уверено отвечает — измена. После предательства простить и продолжить жить с партнером очень непросто, но некоторые находят в себе силы, чтобы сохранить отношения.

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Иногда закрывают глаза на измену даже богатые и знаменитые, правда, о неверности их партнеров становится известно тысячам людей.

Бейонсе и Джей Зи

Идеальная семья Картер уже много лет считается одним из самых крепких союзов в зарубежном шоу-бизнесе. Рэпер и певица воспитывают троих детей, вместе записывают музыку и гастролируют. Но несколько лет назад пара была на грани распада: Бейонсе узнала о многочисленных изменах мужа.

Чувства она выплеснула в альбоме Lemonade, рассказав о переживаниях, боли и прощении. Муж звезды искренне раскаивался, а их отношения получили серьезный перезапуск.

Александр Нестеров и Нонна Гришаева

Актеру приходится мириться с тем, что его жена смогла построить более яркую и успешную карьеру. Нонна называет супруга своей главной опорой, но и ей свойственно ошибаться: на одном из фестивалей Гришаеву заметили в объятиях Дмитрия Исаева. С артистом Нонна участвовала в одном спектакле, а об их романе публика говорила довольно давно.

Неизвестно, как семье удалось пережить сложный этап, но вскоре Гришаева и Нестеров вновь появлялись на публике вместе и выглядели вполне счастливыми.

Анжелика Варум и Леонид Агутин

Певец ласково называет жену «воробушком», посвящает ей трогательные стихи и показывает нежные фото. Но в биографии Леонида случались неприятные ситуации, когда его подозревали в изменах.

Агутин в интервью признавался: он оступался и думал, что из-за случайной связи потеряет семью, но Анжелика оказалась мудрой женщиной. Она прощала измены и сумела сохранить крепкие отношения с мужем.

Роман Костомаров и Оксана Домнина

Долгие годы фигуристы жили вместе, но не спешили отправиться в загс. Все изменилось, когда Оксана познакомилась с актером Владимиром Яглычем на съемках шоу «Ледниковый период». Между спортсменкой и артистом закрутился роман, Оксана даже решила разорвать отношения с Романом.

Но вскоре поняла, что с Костомаровым ее связывает гораздо большее, чем с Яглычем. Она вернулась к давнему возлюбленному, который не только простил ее, но и сделал предложение руки и сердца.

Шерон Осборн

У жены великого и ужасного Оззи Осборна, кажется, стальные нервы. Она помогала мужу бороться с наркотической и алкогольной зависимостью, а еще закрывала глаза на многочисленные измены мужа.