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1 час назад

Надевшую леопардовый комбинезон Долину сравнили с Бузовой

Газета.Ru

Народная артистка РФ Лариса Долина дала повод сравнить себя с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Она выложила в соцсети фото в комбинезоне с анималистичным принтом, похожем на недавний концертный наряд Бузовой, после чего Telegram-канал «НеМалахов» предложил проголосовать за лучший образ.

Надевшую леопардовый комбинезон Долину сравнили с Бузовой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы Telegram-канала выложили коллаж, на котором совместили фотографии Ларисы Долиной и Ольги Бузовой. «Битва титанов была неизбежна… Голосуем!» — говорилось в подписи к снимкам.

Лариса Долина опубликовала в социальных сетях видео-бекстейдж с прошедшей накануне фотосессии. Во время съемки народная артистка РФ примерила несколько образов, в том числе облегающий комбинезон с леопардовым принтом.

В аналогичном комбинезоне, но с тигриной расцветкой, несколько дней назад Ольга Бузова выступила на фестивале VK Fest в московском Парке Горького. И Долина, и Бузова дополнили образы ботильонами на каблуке.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Собчак высмеяла наряд Канделаки.

Звёзды,Лариса Долина,
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