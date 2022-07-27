Надевшую леопардовый комбинезон Долину сравнили с Бузовой

Народная артистка РФ Лариса Долина дала повод сравнить себя с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Она выложила в соцсети фото в комбинезоне с анималистичным принтом, похожем на недавний концертный наряд Бузовой, после чего Telegram-канал «НеМалахов» предложил проголосовать за лучший образ.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Авторы Telegram-канала выложили коллаж, на котором совместили фотографии Ларисы Долиной и Ольги Бузовой. «Битва титанов была неизбежна… Голосуем!» — говорилось в подписи к снимкам.

Лариса Долина опубликовала в социальных сетях видео-бекстейдж с прошедшей накануне фотосессии. Во время съемки народная артистка РФ примерила несколько образов, в том числе облегающий комбинезон с леопардовым принтом.

В аналогичном комбинезоне, но с тигриной расцветкой, несколько дней назад Ольга Бузова выступила на фестивале VK Fest в московском Парке Горького. И Долина, и Бузова дополнили образы ботильонами на каблуке.