Давай поженимся: самые короткие звездные браки

Какими бы крепкими ни были отношения, брак — дело серьезное. Проверку на прочность в первый год (а то и в 55 часов) совместной жизни проходят далеко не все. Super рассказывает истории самых коротких браков, которые только можно себе представить.

Фото: Super.ru Super.ru

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус: 8 месяцев

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История любви Лиама Хемсворта и Майли Сайрус началась во время съемок фильма «Последняя песня» и продолжалась в лучших традициях драматических кинолент (а то и турецких сериалов) целых десять лет. Пока поклонники ждали, что Лиам наконец-то решится на предложение, пара то расставалась, то сходилась вновь. Спустя шесть лет после помолвки актер и певица тайно сыграли свадьбу, но семью так и не построили. Однажды Лиам увидел фото жены, которая целуется с новой подругой Кейтлин Картер в Италии, и подал на развод спустя всего восемь месяцев семейной жизни.

Анна Хилькевич и Антон Поклепа: 6 месяцев

На рассвете своей карьеры Анна Хилькевич, тогда еще снимавшаяся в сериале «Барвиха», закрутила служебный роман с администратором съемочной площадки Антоном Поклепой. Актриса встречалась с коллегой четыре года. После свадьбы чувства быстро начали угасать, и пара подала на развод спустя шесть месяцев. Позже Анна с трепетом вспоминала об экс-супруге и называла его единственным настоящим мужчиной в своей жизни. Берем пример!

Валерия Гай Германика и Вадим Любушкин: 6 месяцев

Брак скандального режиссера и танцора был, пожалуй, одним из самых драматичных в российском шоу-бизнесе. Пара познакомилась в 2014 году во время съемок шоу «Танцы со звездами». Вскоре влюбленные перестали скрывать отношения и уже в 2015 году сыграли свадьбу. Все не заладилось с самого начала: сначала Валерия организовала торжество за свой счет, а спустя четыре дня узнала, что ее мужа в Америке ждет какая-то другая жена. Тогда Любушкин уверил возлюбленную, что американский брак — фиктивный и он уже давно подал на развод. Гай Германика поверила на слово и забеременела, а через два месяца все-таки заявила, что устала от лжи и бесконечных развлечений супруга, который «еще не созрел для серьезных отношений». Не дожидаясь официального развода и рождения дочери, Вадим Любушкин по-английски улетел в Америку.

Кармен Электра и Деннис Родман: 5 месяцев

Актриса Кармен Электра и бывший профессиональный баскетболист Деннис Родман встретились в ночном клубе в Лос-Анджелесе. По словам звезды сериала «Спасатели Малибу», спортсмен был не только настойчивым, но и романтичным: сначала долго добивался первого свидания, а после не переставал удивлять. Как писали СМИ, спустя несколько месяцев после знакомства Родман сделал предложение своей возлюбленной в разгар бурной вечеринки. А всего через девять дней после их свадьбы в Лас-Вегасе он же подал заявление об аннулировании брака, заявив, что во время церемонии был «не в себе». Позже пара помирилась и решила не расторгать брак, но уже через 5 месяцев, в апреле 1999 года, все-таки рассталась по взаимному согласию. В том же году обоих арестовали после небольшой потасовки — тогда полиция строго-настрого наказала им держаться подальше друг от друга.

Николас Кейдж и Лиза Мари Пресли: 3 месяца

Актер Николас Кейдж всегда был большим поклонником Элвиса Пресли (ну еще бы!). В один момент он перешел от слов к делу и познакомился с 33-летней дочерью своего кумира — Лизой Мари Пресли — на вечеринке в 2001 году. К тому времени девушка уже была известна благодаря не менее короткому браку с Майклом Джексоном и любви к запрещенным веществам. Николас и Лиза Мари сыграли свадьбу на Гавайях в 25-ю годовщину со дня смерти Пресли. Но музыка короля рок-н-ролла в отношениях играла недолго: пара подала на развод спустя 3 месяца, указав в качестве официальной причины «разногласия в отношениях» и «личную несовместимость». Процедура развода продолжалась больше года, но все обошлось: бывшие влюбленные друг друга не хаяли и разошлись без громких скандалов.

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис: 2 месяца

Мы бы удивились, если бы в подборке коротких романов не оказалось места для Ким. В 2010 году звезда реалити-шоу закрутила роман с баскетболистом Крисом Хамфрисом, а летом 2011-го парочка закатила свадьбу стоимостью примерно в 10 миллионов долларов. Счастье длилось недолго: через 72 дня после празднества Ким подала документы на развод, даже не поставив своего супруга в известность. Как рассказывал спортсмен, он и представить не мог, что жизнь с публичным человеком может оказаться столь тяжелой. Не менее тяжелым, по всей видимости, был и развод — на его оформление ушло почти два года.

Настасья Самбурская и Кирилл Дыцеви: 1,5 месяца

До регистрации брака актеры были знакомы несколько лет. Все это время Самбурская была против афиширования отношений — пара впервые появилась вместе на публике в сентябре 2017 года. 15 ноября этого же года влюбленные тайно поженились. О торжестве Настасья рассказала в соцсетях, опубликовав фото из загса с трогательной подписью: Just married. Всего через месяц после свадьбы девушка удалила все фотографии и подала на развод. Об официальной причине история до сих пор умалчивает.

Эдди Мерфи и Трейси Эдмондс: 9 дней

Американский актер Эдди Мерфи — отец ни много ни мало десятерых детей, и за его плечами внушительное количество отношений: как длительных, как, например, с Николь Митчелл (15 лет), так и совсем коротких — как с продюсером Трейси Эдмондс. Влюбленные поженились в ночь с 31 декабря на 1 января 2008 года на острове Бора-Бора. Свадебная церемония прошла на берегу океана. Для молодоженов возвели беседку из шести тысяч ракушек, но все зря — уже 16 января Эдди и Трейси решили расстаться. Причиной, по слухам, стали ссоры продюсера с мамой комика и нежелание брать его фамилию после свадьбы. Тратить время на судебную волокиту не пришлось: свадьба на Бора-Бора была неофициальной.

Бритни Спирс и Джейсон Александр: 48 часов