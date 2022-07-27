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58 минут назад

Раскрыта стоимость частного выступления Аллегровой

Мира Маркина

В Telegram-канале Звездач появился комментарий концертного директора Ирины Аллегровой Хизри Байтазиева. Приближенный артистки назвал сумму гонорара, который требует звезда за выступление на частном мероприятии.

Раскрыта стоимость частного выступления Аллегровой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

“У нас не бывает больших или небольших корпоративов, но мы очень дорого стоим”, — подчеркнул Хизри.

По словам концертного директора Аллегровой, за часовое выступление заказчику придется заплатить 12 миллионов рублей. Также на его плечи ложится трансфер артистки к месту проведения мероприятия, будь то такси или перелет на самолете.

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