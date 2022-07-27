Раскрыта стоимость частного выступления Аллегровой

В Telegram-канале Звездач появился комментарий концертного директора Ирины Аллегровой Хизри Байтазиева. Приближенный артистки назвал сумму гонорара, который требует звезда за выступление на частном мероприятии.

“У нас не бывает больших или небольших корпоративов, но мы очень дорого стоим”, — подчеркнул Хизри.

По словам концертного директора Аллегровой, за часовое выступление заказчику придется заплатить 12 миллионов рублей. Также на его плечи ложится трансфер артистки к месту проведения мероприятия, будь то такси или перелет на самолете.