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2 часа назад

Клава Кока пожаловалась, что ей не продали чемодан Louis Vuitton

runews24.ru

Жертвой антироссийских санкций стала популярная певица и блогер Клава Кока.

Клаве Коке не достался чемодан Louis Vuitton
Фото: runews24.rurunews24.ru

Девушка запланировала отдых в США. По пути у нее была пересадка в стамбульском аэропорту. Клава решила провести время ожидания вылета с пользой и отправилась на шоппинг. В бутике всемирно известного бренда Louis Vuitton певице приглянулся стильный чемодан.

Однако покупка не состоялась – Клаву Коку попросту отказались обслуживать. Об этом артистка рассказала в соцсети.

«Прикиньте, в аэропорту Стамбула LV не продают вещи русским и тем, кто летит в Россию. Печалька и точка», – посетовала девушка.

Сообщается, что бутики бренда не обслуживают и граждан России в ОАЭ.

Звёзды,Клава Кока,Louis Vuitton,
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