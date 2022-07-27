Клаве Коке не достался чемодан Louis Vuitton

Жертвой антироссийских санкций стала популярная певица и блогер Клава Кока.
Девушка запланировала отдых в США. По пути у нее была пересадка в стамбульском аэропорту. Клава решила провести время ожидания вылета с пользой и отправилась на шоппинг. В бутике всемирно известного бренда Louis Vuitton певице приглянулся стильный чемодан.
Однако покупка не состоялась – Клаву Коку попросту отказались обслуживать. Об этом артистка рассказала в соцсети.
«Прикиньте, в аэропорту Стамбула LV не продают вещи русским и тем, кто летит в Россию. Печалька и точка», – посетовала девушка.
Сообщается, что бутики бренда не обслуживают и граждан России в ОАЭ.