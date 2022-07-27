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2 часа назад

Игорь Николаев намекнул на внебрачного ребенка

Слово и Дело

Композитор Игорь Николаев намекнул, что у него есть внебрачный ребенок. Поэт посвятил ему стихотворение.

Игорь Николаев намекнул на внебрачного ребенка
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Николаев опубликовал новый пост в социальных сетях со стихотворением. Оно было написано в 1980-х годах. Поклонники композитора предположили, что так он решил намекнуть на наличие внебрачного ребенка, пишут «Дни.ру».

«Платье девочке шьют. Где-то мальчик растет. Они встретятся наверняка», — процитировал свои строчки Николаев.

Игорь Николаев вступил в брак с певицей Юлией Проскуряковой в 2010 году. В браке у пары родилась дочь.

Звёзды,Юлия Проскурякова,Игорь Николаев,
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