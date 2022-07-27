Игорь Николаев намекнул на внебрачного ребенка

Композитор Игорь Николаев намекнул, что у него есть внебрачный ребенок. Поэт посвятил ему стихотворение.

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Николаев опубликовал новый пост в социальных сетях со стихотворением. Оно было написано в 1980-х годах. Поклонники композитора предположили, что так он решил намекнуть на наличие внебрачного ребенка, пишут «Дни.ру».

«Платье девочке шьют. Где-то мальчик растет. Они встретятся наверняка», — процитировал свои строчки Николаев.