Подхватившая коронавирус Кудрявцева оказалась на грани отчаяния

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как чувствует себя на фоне повторного заражения коронавирусом. Знаменитая женщина не стала скрывать, что чувствует себя очень плохо. И это касается не только физических недомоганий, но и тяжелого психологического состояния. Телезвезда призналась, что чаша ее терпения вот-вот переполнится.

«Я, конечно, грешу на корону, она фигачит по всей нервной системе, но в ряду с этим есть незакрытый гештальт, - отметила она в своем блоге. - Вроде понимаешь, что давно надо закрыть, но нет. И вот это нет просто вышибает из колеи».

Темная полоса в жизни Кудрявцевой длится более двух лет. За это время телеведущая удалила протекшие грудные импланты, повредила при неудачном падении спину, побывала в реанимации с микроинсультом. Список бед телезвезды за довольно короткий промежуток времени выходит очень длинным. Некоторые поклонники предположили, что злоключения журналистки могут быть связаны с гневом Аллы Пугачевой: дескать, после откровенных вопросов Кудрявцевой Сергею Челобанову Примадонна могла задействовать свои связи, а также навести порчу. Впрочем, эта мистическая версия никак не комментируется ни Лерой, ни Примадонной.