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28 минут назад

Подхватившая коронавирус Лера Кудрявцева оказалась на грани отчаяния

Суть событий

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как чувствует себя на фоне повторного заражения коронавирусом. Знаменитая женщина не стала скрывать, что чувствует себя очень плохо. И это касается не только физических недомоганий, но и тяжелого психологического состояния. Телезвезда призналась, что чаша ее терпения вот-вот переполнится.

Подхватившая коронавирус Кудрявцева оказалась на грани отчаяния
Фото: Суть событийСуть событий

«Я, конечно, грешу на корону, она фигачит по всей нервной системе, но в ряду с этим есть незакрытый гештальт, - отметила она в своем блоге. - Вроде понимаешь, что давно надо закрыть, но нет. И вот это нет просто вышибает из колеи».

Лера не знает, сколько у нее осталось сил, чтобы все это терпеть.

Темная полоса в жизни Кудрявцевой длится более двух лет. За это время телеведущая удалила протекшие грудные импланты, повредила при неудачном падении спину, побывала в реанимации с микроинсультом. Список бед телезвезды за довольно короткий промежуток времени выходит очень длинным. Некоторые поклонники предположили, что злоключения журналистки могут быть связаны с гневом Аллы Пугачевой: дескать, после откровенных вопросов Кудрявцевой Сергею Челобанову Примадонна могла задействовать свои связи, а также навести порчу. Впрочем, эта мистическая версия никак не комментируется ни Лерой, ни Примадонной.

Звёзды,Алла Пугачева,Лера Кудрявцева,Сергей Челобанов,
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