Нинидзе рассказала, что происходит в их отношениях с Виторганом

Нино Нинидзе стала известна широкой публике после того, как закрутила роман с Максимом Виторганом. Их отношения начались практически сразу после развода Виторгана и Ксении Собчак.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Некоторое время влюбленные выкладывали трогательные совместные снимки. Однако в последнее время кадров все меньше. Стоит отметить, что поклонники начали предполагать, что влюбленные расстались.

Нино решила ответить на все вопросы. Так, актриса призналась, что ее имя всегда приклеивалось к чьему-то, именно поэтому она не переживала, когда о ней стали говорить в контексте Максима.

Кроме того, Нинидзе подчеркнула, что ей уже не нужны качели, и она просто живет спокойную жизнь с любимым человеком и пытается быть счастливой, насколько это возможно.

Нино уточнила, что для нее не является самоцелью нахождение мужчины рядом. Однако, если так происходит, то она наслаждается этим.

Судя по всему, у пары все хорошо, просто они решили на время уйти в тень, проводить время больше дома и не демонстрировать аудитории свои чувства.