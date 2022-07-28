Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Нинидзе рассказала, что происходит в их отношениях с Виторганом

Popcake.tv

Нино Нинидзе стала известна широкой публике после того, как закрутила роман с Максимом Виторганом. Их отношения начались практически сразу после развода Виторгана и Ксении Собчак.

Нинидзе рассказала, что происходит в их отношениях с Виторганом
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Некоторое время влюбленные выкладывали трогательные совместные снимки. Однако в последнее время кадров все меньше. Стоит отметить, что поклонники начали предполагать, что влюбленные расстались.

Нино решила ответить на все вопросы. Так, актриса призналась, что ее имя всегда приклеивалось к чьему-то, именно поэтому она не переживала, когда о ней стали говорить в контексте Максима.

Кроме того, Нинидзе подчеркнула, что ей уже не нужны качели, и она просто живет спокойную жизнь с любимым человеком и пытается быть счастливой, насколько это возможно.

Нино уточнила, что для нее не является самоцелью нахождение мужчины рядом. Однако, если так происходит, то она наслаждается этим.

Судя по всему, у пары все хорошо, просто они решили на время уйти в тень, проводить время больше дома и не демонстрировать аудитории свои чувства.

Напомним, у Нино есть ребенок от прошлых отношений.

Звёзды,Нино Нинидзе,Максим Виторган,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители