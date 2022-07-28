Экс-супруга Плетнева рассказала правду о разводе с артистом

Актриса Нино Нинидзе в большом интервью для OK Magazine рассказала, почему ее ранят вопросы о браке со звездой “Диверсанта” Кириллом Плетневым. Пара оформила отношения после рождения сына, но развелась спустя год.
По словам актрисы, расторжение брака оказалось болезненным для нее в том числе потому, что происходило публично.
“Не очень люблю это обсуждать, честно говоря, это и так происходило у всех на виду. Мы в первую очередь — мама и папа для сына. Все как у всех”, – лаконично ответила Нино Нинидзе.
Сейчас сыну Нино и Кирилла Сандрику шесть лет. Мальчика Нино Нинидзе воспитывает одна.
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