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48 минут назад

Экс-супруга Плетнева рассказала правду о разводе с артистом

Мира Маркина

Актриса Нино Нинидзе в большом интервью для OK Magazine рассказала, почему ее ранят вопросы о браке со звездой “Диверсанта” Кириллом Плетневым. Пара оформила отношения после рождения сына, но развелась спустя год.

Экс-супруга Плетнева рассказала правду о разводе с артистом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам актрисы, расторжение брака оказалось болезненным для нее в том числе потому, что происходило публично.

“Не очень люблю это обсуждать, честно говоря, это и так происходило у всех на виду. Мы в первую очередь — мама и папа для сына. Все как у всех”, – лаконично ответила Нино Нинидзе.

Сейчас сыну Нино и Кирилла Сандрику шесть лет. Мальчика Нино Нинидзе воспитывает одна.

Ранее “Рамблер” рассказывал, как сложились отношения Лепса с детьми от Анны Шаплыковой после развода.

Звёзды,Нино Нинидзе,Кирилл Плетнев,
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