Что известно о новом романе Брэда Питта

После скандального развода Брэда Питта и Анджелины Джоли поклонники актера стали пристально следить за его личной жизнью. Поговаривали, что у звезды были романы с немецкой моделью Николь Потуральски и шведской певицей Люкке Ли, но официальных комментариев от Брэда так и не последовало. Теперь же стало известно, что Питт закрутил новый роман. Что известно об избраннице артиста, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Издание People сообщило о том, что в свободное время актер ходит на свидания с девушкой. «Он встречается, но не состоит в серьезных отношениях», — поделился инсайдер. Имя избранницы и род ее деятельности пока неизвестны, но думаем, что в ближайшее время западные журналисты выяснят подробности нового романа актера и рассекретят имя таинственной возлюбленной.

По словам источников, в жизни Брэда наконец-то наступила белая полоса. Актер занимается продвижением боевика «Быстрее пули», снимается в фильме о «Формуле-1», увлекается архитектурой и искусством и проводит время со своими детьми, когда находится в Лос-Анджелесе.