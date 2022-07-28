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3 часа назад

Что известно о новом романе Брэда Питта

Мира Маркина

После скандального развода Брэда Питта и Анджелины Джоли поклонники актера стали пристально следить за его личной жизнью. Поговаривали, что у звезды были романы с немецкой моделью Николь Потуральски и шведской певицей Люкке Ли, но официальных комментариев от Брэда так и не последовало. Теперь же стало известно, что Питт закрутил новый роман. Что известно об избраннице артиста, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о новом романе Брэда Питта
Фото: Legion-mediaLegion-media

Издание People сообщило о том, что в свободное время актер ходит на свидания с девушкой. «Он встречается, но не состоит в серьезных отношениях», — поделился инсайдер. Имя избранницы и род ее деятельности пока неизвестны, но думаем, что в ближайшее время западные журналисты выяснят подробности нового романа актера и рассекретят имя таинственной возлюбленной.

По словам источников, в жизни Брэда наконец-то наступила белая полоса. Актер занимается продвижением боевика «Быстрее пули», снимается в фильме о «Формуле-1», увлекается архитектурой и искусством и проводит время со своими детьми, когда находится в Лос-Анджелесе.

Это еще не все: The Wall Street Journal стало известно, что Питт приобрел дом на берегу Тихого океана за 40 млн долларов (примерно 2,3 млрд рублей). Новый особняк знаменитости, построенный в 1918 году, находится на утесе Кармел-Хайлендс в штате Калифорния.

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