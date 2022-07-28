Анастасию Макееву подозревают в беременности

На днях Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым побывали на гастрономическом шоу в одном из столичных ресторанов. Пара приняла участие в приготовлении необычного ужина и получила награду от премии Family Awards 2022 в номинации “Любовь все победит”.

Фото: New Magazine New Magazine

Роман и Анастасия были признаны лучшей парой за свой непростой путь к счастью. Актриса предстала в летнем белоснежном платье с едва выпирающим животиком. Ходят слухи, что пара ждет ребенка.

Подписчики гадают: зачем Анастасия надела обтягивающее платье? Возможно, она хотела намекнуть о своем интересном положении.

Правда на слухи о беременности пока от Насти нет никакой реакции. Артистка молчит. Многие заметили, что Макеева просто светилась от счастья. Чего нельзя было сказать о ее спутнике Романе.

“Цветет и пахнет. А он потерянный какой-то. Сейчас осознал, наверное, что в сети попал”, “Захомутала отца четверых детей!, “Роман несчастен очень видно”, – комментируют фолловеры.

О ребенке Анастасия Макеева мечтала давно. Она трижды побывала замужем, но детьми не обзавелась. Все дело в сложном диагнозе звезды. Макеева страдает низким овариальным резервом. Она уже пробовала забеременеть при помощи ЭКО, но тоже безуспешно. И даже обращалась к квантовому психологу, которая обещала помочь в этом вопросе, ссылаясь на положительный опыт своих пациенток.

С недавних пор Макеева начала активно развивать пассивный доход. Она приобрела недвижимость в Турции, часть из которой успешно сдает. Запустила собственный косметический бизнес. А в прошлом году Макеева стала еще и дизайнером, она запустила собственную линию одежды. Плотно занялась рекламой в микроблоге. Ее пост стоит от 100 тысяч рублей. Участвует в телепроектах и корпоративах.